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جونسون ليس مستعدا لطرح المساعدات لكييف للمناقشة في مجلس النواب

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جونسون ليس مستعدا لطرح المساعدات لكييف للمناقشة في مجلس النواب
AP
رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون
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أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أنه ليس مستعدا بعد لتقديم مشروع قانون مجلس الشيوخ حول التمويل الإضافي لأغراض الأمن القومي بما في ذلك دعم أوكرانيا للمناقشة في مجلس النواب

وقال جونسون لصحيفة Punchbowl عندما سئل عما إذا كان قد فكر في رفع مشروع قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب لمناقشته: "بالتأكيد ليس الآن. نحن نعالج هذه القضية بعملية الاعتمادات".

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وأضاف أن أعضاء الكونغرس في مجلس النواب أمامهم مواعيد نهائية للموافقة على ميزانية الدولة "وهذا ما تتجه إليه أنظار المجلس في الوقت الراهن".

ودعا بايدن في وقت سابق رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى طرح مشروع القانون حول التمويل الإضافي لأغراض الأمن القومي على الفور، بما في ذلك مساعدة أوكرانيا، لمناقشته من قبل أعضاء الكونغرس.

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون على مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار يتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

المصدر: نوفوستي

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