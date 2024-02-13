"الشيوخ الأمريكي" يتجه لإقرار حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان ورئيس "النواب" يتوعد

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح المضي قدما في حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان بقيمة 95.34 مليار دولار، في تصويت إجرائي يدفع التشريع خطوة نحو إقراره.

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وحظي المشروع بتأييد 66 سيناتورا فيما عارضه 33 آخرون، وبذلك تجاوز الشيوخ الأمريكي عقبة إجرائية أخيرة بعد جدل على مدى أيام، ويتوقع إجراء التصويت النهائي على الحزمة في المجلس غدا الأربعاء.

من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون الاثنين أن المجلس الذي يهيمن عليه حزبه الجمهوري، لن يدرس مشروع قانون المساعدات المذكور، موضحا في بيان له أن سبب رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية هو عدم تلبيته مطالب الجمهوريين في ما يتعلق بتشديد الإجراءات على الحدود بين بلاده والمكسيك لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.

وقال جونسون في بيانه "اقتراح قانون مجلس الشيوخ حول المساعدات الخارجية يظل صامتا بشأن المشكلة الأكثر إلحاحا التي تواجه بلادنا"، في إشارة إلى أزمة الهجرة.

وأضاف أنه "في غياب أي تعديل" من جانب مجلس الشيوخ لهذا النص "سيواصل مجلس النواب العمل وفقا لإرادته على هذه القضايا المهمة".

وهذه الحزمة، التي من المفترض أن يذهب القسم الأكبر منها (نحو 60 مليارا) إلى أوكرانيا، هي محل نقاش في الكونغرس منذ أشهر وموضع خلاف بين إدارة الرئيس جو بايدن الديمقراطية وخصومها الجمهوريين.

المصدر: وكالات