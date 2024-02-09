بايدن: فشل الكونغرس في تمويل أوكرانيا بمثابة إهمال إجرامي

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس إلى الموافقة على تمويل أوكرانيا، وقال إن عدم القيام بذلك يرقى إلى مستوى "الإهمال".

وقال بايدن خلال اجتماع بالبيت الأبيض مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "إن فشل الكونغرس في دعم أوكرانيا إذا حدث ذلك هو بمثابة إهمال إجرامي.. إنه إهمال واضح".

هذا وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن مشروع القانون الذي اقترحه مجلس الشيوخ ويجمع بين المساعدات لكييف وإسرائيل، وحماية الحدود مع المكسيك، "جاء أسوأ من المتوقع".

كما صرح مايك جونسون، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدم أزمة المهاجرين في البلاد كورقة مساومة للتوصل إلى اتفاقات مع الكونغرس وتضليل الشعب الأمريكي لعدة أشهر.

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وتلقى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون للنظر فيه يقضي بتخصيص أموال لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل دون مخصصات جادة لتعزيز أمن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

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وتحاول الإدارة الأمريكية تمرير تشريع بشأن المساعدات الأمنية لمختلف الدول، بما فيها أوكرانيا، منذ أكتوبر الماضي، حيث طلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس المصادقة على تمويل بحجم 106 مليارات دولار، لكن الخلافات بشأن أمن الحدود ومحاربة الهجرة عطلت التشريعات حول تمويل مساعدات إضافية لأوكرانيا حتى الآن.

المصدر: نوفوستي