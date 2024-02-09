 
مباشر

بايدن: فشل الكونغرس في تمويل أوكرانيا بمثابة إهمال إجرامي

أخبار العالم

بايدن: فشل الكونغرس في تمويل أوكرانيا بمثابة إهمال إجرامي
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wy8g

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس إلى الموافقة على تمويل أوكرانيا، وقال إن عدم القيام بذلك يرقى إلى مستوى "الإهمال".

وقال بايدن خلال اجتماع بالبيت الأبيض مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "إن فشل الكونغرس في دعم أوكرانيا إذا حدث ذلك هو بمثابة إهمال إجرامي.. إنه إهمال واضح".

هذا وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن مشروع القانون الذي اقترحه مجلس الشيوخ ويجمع بين المساعدات لكييف وإسرائيل، وحماية الحدود مع المكسيك، "جاء أسوأ من المتوقع".

كما صرح مايك جونسون، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدم أزمة المهاجرين في البلاد كورقة مساومة للتوصل إلى اتفاقات مع الكونغرس وتضليل الشعب الأمريكي لعدة أشهر.

إقرأ المزيد
"انهيار تدريجي".. "نيويورك تايمز" تكشف مستقبل قوات كييف بدون المساعدات الأمريكية

وتلقى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون للنظر فيه يقضي بتخصيص أموال لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل دون مخصصات جادة لتعزيز أمن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

إقرأ المزيد
ماسك: إرسال الأموال إلى أوكرانيا دون مساءلة أو هدف نهائي ضرب من الجنون
ماسك: إرسال الأموال إلى أوكرانيا دون مساءلة أو هدف نهائي ضرب من الجنون

وتحاول الإدارة الأمريكية تمرير تشريع بشأن المساعدات الأمنية لمختلف الدول، بما فيها أوكرانيا، منذ أكتوبر الماضي، حيث طلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس المصادقة على تمويل بحجم 106 مليارات دولار، لكن الخلافات بشأن أمن الحدود ومحاربة الهجرة عطلت التشريعات حول تمويل مساعدات إضافية لأوكرانيا حتى الآن.

المصدر: نوفوستي 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟