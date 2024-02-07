تشاك شومر: مستعدون لطرح مشروع قانون لدعم أوكرانيا مع استبعاد مسألة الحدود

ذكرت صحيفة "ذا هيل" أن زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أبدى استعداده لطرح مشروع قانون لدعم أوكرانيا مع استثناء الأحكام المتعلقة بتشديد الرقابة على الحدود.

وكما أوضحت الصحيفة الأمريكية اليوم الأربعاء، نقلا عن مصدر في الكونغرس الأمريكي، أن "شومر أعلم الديمقراطيين أنه إذا فشل التصويت الإجرائي على مشروع قانون الحزمة هذا، فسيتم استبعاد أحكام الحدود منه، وعلاوة على ذلك، سيتم إجراء تصويت إجرائي مرة أخرى على هذه النسخة من مشروع القانون".

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وكان شومر قد صرح يوم أمس أن تصويتا إجرائيا سيتم في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء على مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وقال شومر: "نعتزم التصويت على مشروع القانون المعروض علينا غدا، وسوف نمضي قدما"، وأوضح بيان صادر عن مكتبه أن هذا تصويت إجرائي.

ومن جهته أعرب ميتش ماكونيل زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ في وقت سابق، عن ثقته في عدم الموافقة على مشروع القانون، كما صرح العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أنهم لن يدعموا المشروع.

وفي 4 فبراير، قدم مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون بشأن تخصيص تمويل إضافي في السنة المالية 2024، والتي بدأت في الولايات المتحدة في 1 أكتوبر 2023.

ويتضمن مشروع قانون الميزانية المقدم من كلا الحزبين بقيمة 118 مليار دولار كحزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.

كما ينص مشروع القانون على تخصيص 2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأمريكية، التي ستساعد الجيش الأمريكي في عملياته في البحر الأحمر ضد الحوثيين في اليمن. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية وأوكرانيا.

المصدر: تاس+RT