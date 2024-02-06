البيت الأبيض: بايدن سيبلغ شولتس التزامه مواصلة دعم أوكرانيا

صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن الرئيس بايدن سيبلغ المستشار الألماني أولاف شولتس تصميمه على مواصلة دعم أوكرانيا بغض النظر عن موقف الكونغرس الأميركي.

وقال كيربي في تصريح للصحافيين اليوم الثلاثاء إن الرئيس جو بايدن" سيوضح للمستشار شولتس خلال اجتماعه المرتقب معه في واشنطن "مدى رغبته الشخصية في مواصلة دعم أوكرانيا".

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وأضاف كيربي: "كما سيؤكد الرئيس، في الاجتماع مع المستشار، على أنه إذا وصل مشروع القانون إلى مكتبه، فسوف يوقع عليه".

وأشار إلى أن بايدن أعرب عن أمله بأن يدعم الكونغرس الأمريكي في نهاية المطاف مشروع قانون لمساعدة كييف.

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق من اليوم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستخدم حق الفيتو ضد مشروع القانون حول دعم إسرائيل إن لم يتضمن مساعدة أوكرانيا وضمان حماية الحدود.

يذكر أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ قدمت مشروع قانون حول تقديم دعم لإسرائيل، ومن المتوقع التصويت على مشروع القانون هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قدم فيه مجلس الشيوخ مشروع قانون ميزانية بقيمة 118 مليار دولار، يتضمن حزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.

بدوره، صرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأن مشروع القانون المقدم من قبل مجلس الشيوخ "لن يمر".

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع المستشار الألماني أولاف شولتس في واشنطن، وستركز المحادثات على تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا، والتوتر في الشرق الأوسط.

المصدر: تاس+RT