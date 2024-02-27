تأييدا لفلسطين.. "الصوت اليهودي" تحاول منع بايدن من تسجيل مقابلة في مقر NBC الرئيسي (فيديو+صور)

حاول نشطاء مناصرون للفلسطينيين من منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، منع الرئيس الأمريكي جو بايدن من الوصول إلى مقر شبكة NBC في نيويورك لتسجيل مقابلة تلفزيونية معه.

أعلنت ذلك منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" في حسابها على منصة "إكس"، مشيرة إلى أن المئات من الناشطين طالبوا بايدن بالتوقف عن دعم الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، والتي يتهمون الحكومة الإسرائيلية بتنفيذها.

BREAKING: 50 Jewish New Yorkers were just arrested disrupting @POTUS appearance on Late Night with Seth Meyers at NBC’s Famed 30 Rockefeller Center calling on President Biden to stop supporting the Israeli government’s genocide against Palestinians in Gaza. #LetGazaLivepic.twitter.com/HbLaVKhXg4 — Jewish Voice for Peace NYC (@jvpliveNY) February 26, 2024

وتم على إثر ذلك اعتقال 50 مشاركا في المظاهرة التي حاولت منع بايدن من الظهور في برنامج Late Night with Seth Meyers. وحملوا شعارات من قبيل: "لقد قامت السياسة الخارجية القاتلة بتمويل وتسليح الإبادة الجماعية في غزة". وأطلقوا وسم (هشتاغ) #ليس باسمنا".

A protest at 30 Rockefeller Plaza right now to disrupt an expected appearance of the US President Joe Biden on NBC's Late Night with Seth Meyers.



Source: @sophiehurwitzpic.twitter.com/P5tWPbceQ7 — Quds News Network (@QudsNen) February 26, 2024

يشار إلى أن بايدن أعلن في وقت سابق عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بحلول يوم الاثنين المقبل، 4 مارس.

HAPPENING NOW: Hundreds of Jews and allies are taking over NBC’s famed 30 Rockefeller Center headquarters in NYC to disrupt President Biden’s appearance on Late Night with Seth Meyers. @POTUS deadly foreign policy has funded and armed genocide in Gaza. #NotInOurNamepic.twitter.com/oVW6RFVLQG — Jewish Voice for Peace NYC (@jvpliveNY) February 26, 2024

ومع اليوم الثلاثاء، دخلت الحرب في غزة يومها الـ143، على وقع استمرار القصف والمخاوف من المجاعة، في وقت أكدت إسرائيل عزمها تأجيل عملية رفح إذا تم التوصل لصفقة تبادل الأسرى.

المصدر: RT