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تأييدا لفلسطين.. "الصوت اليهودي" تحاول منع بايدن من تسجيل مقابلة في مقر NBC الرئيسي (فيديو+صور)

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تأييدا لفلسطين..
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منظمة "الصوت اليهودية من أجل السلام" تحاول منع بايدن من الوصول إلى مقر NBC
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حاول نشطاء مناصرون للفلسطينيين من منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، منع الرئيس الأمريكي جو بايدن من الوصول إلى مقر شبكة NBC في نيويورك لتسجيل مقابلة تلفزيونية معه.

أعلنت ذلك منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" في حسابها على منصة "إكس"، مشيرة إلى أن المئات من الناشطين طالبوا بايدن بالتوقف عن دعم الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، والتي يتهمون الحكومة الإسرائيلية بتنفيذها.

وتم على إثر ذلك اعتقال 50 مشاركا في المظاهرة التي حاولت منع بايدن من الظهور في برنامج Late Night with Seth Meyers. وحملوا شعارات من قبيل: "لقد قامت السياسة الخارجية القاتلة بتمويل وتسليح الإبادة الجماعية في غزة". وأطلقوا وسم (هشتاغ) #ليس باسمنا".

يشار إلى أن بايدن أعلن في وقت سابق عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بحلول يوم الاثنين المقبل، 4 مارس.

ومع اليوم الثلاثاء، دخلت الحرب في غزة يومها الـ143، على وقع استمرار القصف والمخاوف من المجاعة، في وقت أكدت إسرائيل عزمها تأجيل عملية رفح إذا تم التوصل لصفقة تبادل الأسرى.

المصدر: RT

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