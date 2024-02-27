مراسلة RT: إطلاق صاروخ من شمال قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان (فيديو)

قالت مراسلة RT مساء يوم الثلاثاء إن صاروخا أطلق من شمال قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان في غلاف غزة.

وأفادت بأنه وبحسب التقارير الأولية، فقد تم إطلاق صاروخ واحد من شمال قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان.

وأضافت المراسلة أن صافرات الإنذار دوت في غلاف غزة وعسقلان.

ووثق مقطع فيديو إصابة مباشرة لسيارة سقط عليها الصاروخ.

وذكرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين أنها قصفت عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية.

وفي وقت سابق أعلنت السرايا عن تفجير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة "ثاقب - برميلية" في محيط مفترق دولة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، بالإضافة إلى تمكن عناصرها من تدمير آلية عسكرية بعبوة "ثاقب" في شارع السكة شرق حي الزيتون.

ولاحقا أعلنت "سرايا القدس" عن عملية هندسية معقدة تمكنت خلالها من إيقاع قوة من الجيش الإسرائيلي بين قتيل وجريح في كمين محكم داخل مبنى تم تفخيخه باستخدام صاروخ طائرة F16 أطلقته المقاتلات الإسرائيلية ولم ينفجر.

المصدر: RT