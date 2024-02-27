مسؤولون: بعد أكثر من 170 هجوما.. تراجع الهجمات على القواعد الأمريكية بسوريا والعراق بجهد إيراني

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين بالبنتاغون، أن الجيش الأمريكي سجل ما لا يقل عن 170 هجوما على قواته في سوريا والعراق خلال 4 أشهر، لكن الهجمات تراجعت بطلب من إيران.

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وقال مسؤولون إيرانيون وأمريكيون إن طهران، التي تشعر بالقلق من إشعال حرب مفتوحة مع واشنطن، طلبت من الميليشيات التي تدعمها الحد من الهجمات على أهداف مثل المنشآت العسكرية، وفق ما أوردت الصحيفة.

ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن إيران بذلت جهودا متضافرة لكبح جماح الميليشيات في العراق وسوريا بعد أن ردت الولايات المتحدة بسلسلة من الضربات الجوية لمقتل ثلاثة من جنود الاحتياط بالجيش الأمريكي هذا الشهر.

وقال مسؤولون في البنتاغون إنه قبل ذلك، سجل الجيش الأمريكي ما لا يقل عن 170 هجوما ضد القوات الأمريكية خلال أربعة أشهر.

وبحسب الصحيفة، فإن الهدوء النسبي يعكس القرارات التي اتخذها الجانبان ويشير إلى أن إيران تتمتع بمستوى معين من السيطرة على الميليشيات.

من الجدير ذكره، أن مجموعات مسلحة في العراق توجه منذ الـ17 من أكتوبر ضربات إلى القواعد الأمريكية في العراق وسوريا، تحت عنوان "مساندة غزة ومقاومة الاحتلال الأمريكي في المنطقة"، حيث يتمركز نحو 2500 جندي أمريكي في العراق ونحو 900 جندي في سوريا.

المصدر: نيويورك تايمز