بوغدانوف: بوتين يتابع شخصيا موضوع إطلاق سراح الرهائن في غزة

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين يتابع شخصيا موضوع إطلاق سراح الرهائن لدى حماس.

وأضاف: "لدينا اتصالات مباشرة معهم (مع ممثلي حماس). أتحدث معهم عبر الهاتف بشكل دوري. أحيانا نقوم بالإعلان عن ذلك، وأحيانا لا. هذا هو محور اهتمامنا المستمر وجهودنا وقراراتنا. علاوة على ذلك، فإن هذا الموضوع يخضع لمتابعة شخصية من جانب الرئيس الروسي، الذي التقى هنا مع قيادة طائفتنا اليهودية، بيرل لازار وألكسندر بورودا".

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وأشار بوغدانوف إلى أنه لم يكن هناك سوى ثلاثة رهائن يحملون الجنسية الروسية، وهم رجال في عمر الشباب نسبيا. وقال: "لكننا نثير موضوع إطلاق سراح رهائن آخرين من أقارب المواطنين الروس الذين نجوا من المحرقة. وكذلك بطلب بعض الدول الأجنبية، فإننا نتحدث أيضا عن هذا الأمر مع ممثلي الجناح السياسي لحركة حماس".

ونوه بوغدانوف بأن الجانب الروسي سيجري محادثات عاجلة مع ممثل حماس الذي سيشارك في اللقاء الفلسطيني في موسكو حول إطلاق سراح الرهائن.

وقال: "أمس تحدثت مع الحاخام الأكبر لروسيا بيريل لازار، وقلت له أيضا: سنستفيد من فرصة الاتصال الجديدة مع ممثل حماس، الذي سيشارك في اللقاء الفلسطيني الداخلي، من أجل التحدث معهم مرة أخرى وبشكل عاجل حول مشكلة إطلاق سراح الرهائن".

وفي 16 فبراير، صرح بوغدانوف بأن اجتماعا فلسطينيا سيعقد في موسكو في الفترة من 29 فبراير إلى 1-2 مارس.

وذكر بوغدانوف أن الاتصالات تجري في عدة عواصم، لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس. ولفت بوغدانوف الانتباه إلى أنه بفضل جهود روسيا، تم إطلاق سراح المواطنين الروس.

وأضاف: "لكن هذا لا يعتمد على حماس فحسب، بل يعتمد على الاتفاقات المبرمة بينها وبين الإسرائيليين من خلال وسطاء. ونحن أيضا نمثل حلقة في الوساطة، لكن هناك يعمل القطريون والمصريون وآخرون. هناك اتصالات: في باريس هناك اتصالات، وفي القاهرة هناك اتصالات بين الإسرائيليين وحماس".

وقال نائب الوزير: "الأمر لا يتعلق بتحرير الرهائن فحسب، بل يتعلق بوقف القصف. لأنه في ظل القصف، لا يستطيع الصليب الأحمر الدولي العمل هناك"، وذكر بأن الصليب الأحمر يشارك في التنفيذ العملي لاتفاقيات إطلاق سراح الرهائن.

المصدر: تاس