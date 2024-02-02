السفيرة الإسرائيلية تطلب مساعدة روسيا في إعادة الرهائن لدى "حماس"

طلبت السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو سيمون هالبرين مساعدة روسيا في إعادة الرهائن الإسرائيليين لدى "حماس"، وأعربت عن ثقتها بنفوذ روسيا وقدرتها على تحقيق ذلك.

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وأكدت أن إسرائيل وروسيا تختلفان إزاء عدد من القضايا في المنطقة وخارجها، ولكن ليس حول قضية الرهائن لدى "حماس".

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قد قال في وقت سابق إن هناك تقدما في المفاوضات الرامية إلى وقف القتال في قطاع غزة، وإطلاق الرهائن.

وتوصلت روسيا إلى اتفاق مع قيادة حركة "حماس" لإطلاق سراح بعض المواطنين الروس، فيما أعربت الخارجية الروسية عن امتنانها لقيادة الحركة على استجابتها لمطالب روسيا بهذا الخصوص.

وقالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "سنواصل سعينا من أجل الإفراج السريع عن بقية الروس المحتجزين في قطاع غزة".

وعندما زار وفد من "حماس" موسكو في أكتوبر الماضي تسلّم قائمة بثمانية مواطنين روس إسرائيليين محتجزين في غزة، وأشار أعضاء الوفد إلى أن القائمة "ستحظى باهتمام خاص".

المصدر: RT