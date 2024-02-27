مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة بطلب من الجزائر و3 دول حول الأمن الغذائي في غزة

سيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة مساء اليوم بطلب من الجزائر، وغايانا، وسويسرا وسلوفينيا، لمناقشة حالة الأمن الغذائي بغزة.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية أنه "بطلب من الجزائر، غايانا، سويسرا وسلوفينيا، سيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة مساء اليوم 27 فبراير عند الساعة الثالثة بتوقيت نيويورك، لمناقشة حالة الأمن الغذائي بغزة".

هذا وحذرت الأمم المتحدة، من أن "انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة وصل إلى حالة حرجة للغاية". كما ذكرت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة، أن استمرار منع إسرائيل إدخال الغذاء والدواء، يهدد حياة أكثر من 700 ألف فلسطيني.

ويعيش قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل، ظروفا إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، بحسبما ورد في مذكرة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية التي تلقاها مجلس الأمن في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

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ومع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ144، يتواصل القصف وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية، فيما تم الكشف عن تفاصيل جديدة حول اتفاق باريس، بالتزامن مع ارتفاع حدة التوتر على جبهة لبنان.

المصدر: RT