كاتس في رسالة لحزب الله: الساعة الرملية بدأت تنفد

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن تل أبيب لن تنتظر حتى يقرر حزب الله من تلقاء نفسه الانسحاب إلى ما بعد الليطاني، مشيرا إلى أن " الساعة الرملية تنفد".

وأضاف كاتس خلال لقاء مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ، الذي جاء لزيارة إسرائيل، أن "الحرب هذه المرة لن تكون مماثلة لعام 2006.. هذه المرة ستتضرر مرافق لبنان وبنيته التحتية، ولمن لا مصلحة لنا في ذلك".

وشكر كاتس شالنبرغ على التزامه بأمن إسرائيل، وقال: "لقد اتفقنا على أن منظمة حماس الإرهابية، التي ارتكبت مجازر ضد الأطفال والنساء والمسنين بقسوة لا يمكن تصورها، يجب أن تختفي من الوجود. وشكرته على جهوده المشتركة للعمل على عودة كافة المختطفين إلى ذويهم".

يأتي هذا فيما قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" إن أحدث تصعيد لتبادل إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" من شأنه أن يعرض للخطر الحل السياسي للصراع.

المصدر: "معاريف" +RT