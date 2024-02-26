كيف سيرد حزب الله على قصف إسرائيل للعمق اللبناني؟

للمرة الأولى منذ حرب عام ألفين وستة، تُغير الطائرات الإسرائيلية على مدينة بعلبك شمال شرقي لبنان موقعة قتلى وجرحى، فيما يؤكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مجمعات

استخدمتها وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في البقاع مشيرًا إلى أن القصف جاء ردًا على إطلاق صواريخ أرض جو باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية وإسقاطها.

هذه الضربات الإسرائيلية لاقت ردًا سريعًا من حزب الله الذي أعلن عن قصف مقر قيادة الجولان في قاعدة نفح بستين صاروخًا من طراز كاتيوشا، مضيفًا أنه استهدف أيضًا موقع رويسات العلم وثكنة برانيت ومستوطنة اشتولا وتجمعًا للجنود في محيط موقع حدب يارين والبغدادي وحقق إصابات مؤكدة.

فهل يُعَجِّل استهدافُ تل أبيب لبعلبك وضربُ حزب الله للجولان الطرفين من لهيب الحرب الشاملة؟ وما قدرة الجانبين على الدخول في تلك المواجهة في هذا التوقيت؟

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