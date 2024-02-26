 
مباشر
اسأل أكثر

كيف سيرد حزب الله على قصف إسرائيل للعمق اللبناني؟

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x1zb

للمرة الأولى منذ حرب عام ألفين وستة، تُغير الطائرات الإسرائيلية على مدينة بعلبك شمال شرقي لبنان موقعة قتلى وجرحى، فيما يؤكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مجمعات

استخدمتها وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في البقاع مشيرًا إلى أن القصف جاء ردًا على إطلاق صواريخ أرض جو باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية وإسقاطها.
هذه الضربات الإسرائيلية لاقت ردًا سريعًا من حزب الله الذي أعلن عن قصف مقر قيادة الجولان في قاعدة نفح بستين صاروخًا من طراز كاتيوشا، مضيفًا أنه استهدف أيضًا موقع رويسات العلم وثكنة برانيت ومستوطنة اشتولا وتجمعًا للجنود في محيط موقع حدب يارين والبغدادي وحقق إصابات مؤكدة.
فهل يُعَجِّل استهدافُ تل أبيب لبعلبك وضربُ حزب الله للجولان الطرفين من لهيب الحرب الشاملة؟ وما قدرة الجانبين على الدخول في تلك المواجهة في هذا التوقيت؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا