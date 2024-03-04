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"حزب الله" يواجه ‏قوة إسرائيلية من لواء غولاني بعبوة ناسفة وقذائف ‏مدفعية وقوة أخرى بالصواريخ

أخبار العالم العربي

AP
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أعلن "حزب الله" اللبناني ليل الأحد الاثنين، استهدافه لقوتين إسرائيليتين حاولتا التسلل إلى الأراضي اللبنانية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

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وصدر عن "حزب الله" بيانان جاء فيهما: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 11:45 من‎ ‎ليل يوم الأحد (بتوقيت لبنان): "أثناء محاولة ‏قوة إسرائيلية معادية التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون مقابل رميش، ‌‌‎قام ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏باستهدافها بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيها إصابات مباشرة".

- عند الساعة 12:15 من ليل يوم الأحد ‏الاثنين: "أثناء محاولة ‏قوة إسرائيلية معادية من لواء غولاني التسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية من جهة خربة زرعيت ‏مقابل بلدة راميا اللبنانية، ‌‎قام ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بتفجير عبوة ناسفة كبيرة بالقوة المتسللة ثم استهدفوها بعددٍ من قذائف ‏المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة".

وفي إطار الاشتباكات التي تسيطر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، استهدافه لجنود ومواقع إسرائيلية بالأسلحة الصاروخية والمناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

المصدر: RT

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