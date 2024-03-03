بالفيديو.. "بركان حزب الله" يسقط على موقع جل العلام الإسرائيلي و"الموجّه" على موقع المطلة

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه لموقعي جل العلام والمطلة التابعين للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية موقعي جل العلام والمطلة التابعين لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

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وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، استهدافه لجنود ومواقع إسرائيلية بالأسلحة الصاروخية والمناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

هذا ويزداد التوتر والاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط تحذيرات من تداعيات الحرب.

المصدر: RT