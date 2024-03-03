صواريخ وأسلحة "حزب الله" المناسبة تضرب جنودا ومواقع إسرائيلية و"تصيبها بشكل مباشر"

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، استهدافه لجنود ومواقع إسرائيلية بالأسلحة الصاروخية والمناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 7:00 من مساء‎ ‎اليوم الأحد (بتوقيت لبنان): "‌‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏انتشارا ‏لجنود العدو في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية، وتمت إصابته إصابة مباشرة".

‌- عند الساعة 2:30 من بعد ظهر‎ ال‎يوم الأحد: "‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابةً مباشرة".‏

- عند الساعة 1:40 من بعد ظهر‎ ال‎يوم الأحد: "بعد رصد ‌‏دقيق، ‌‎استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة قوة عسكرية صهيونية مقابل قرية الوزاني وحققوا ‏فيها إصابات ‏مباشرة، مما دفع قوات العدو لإطلاق قذائف دخانية للتغطية على عملية سحب ‏القتلى والجرحى ‏بالمروحيّات من موقع الاستهداف.‏

- عند الساعة 11:20 من ظهر‎ال‎يوم الأحد: "‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية منظومة ‏المراقبة في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة".‏

‌- عند الساعة 6:45 من صباح ‎اليوم الأحد: "‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع جل ‏العلام بصاروخ بركان، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وأمس السبت، قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب إن بلاده مستعدة للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل بشأن تبادل إطلاق النار بجنوب لبنان، محذرا من خطر اتساع رقعة الحرب.

‏ولا تزال الاشتباكات تسيطر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث ينفذ "حزب الله" اللبناني عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، فيما تقصف القوات الإسرائيلية مناطق لبنانية عدة، منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط تحذيرات من تداعيات الحرب.

المصدر: RT