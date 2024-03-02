وزير خارجية لبنان: مستعدون للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل لأن الخيار الآخر هو خطر اتساع رقعة الحرب

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب اليوم السبت، إن بلاده مستعدة للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل بشأن تبادل إطلاق النار بجنوب لبنان، محذرا من خطر اتساع رقعة الحرب.

وقال عبد الله بو حبيب بعد انتهاء منتدى أنطاليا الدبلوماسي: "وقف الغرب تزويد إسرائيل بالسلاح والذخيرة يوقف الحرب".

وأكد الوزير بو حبيب أن "انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، واحترام الحدود الدولية، ووقف الخروقات اليومية، يحقق الامن للجميع".

وأردف بو حبيب: "لبنان مستعد للتفاوض غير المباشر، لأن الخيار الآخر أمامنا هو خطر اتساع رقعة الحرب لتصبح حربا إقليمية".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا متصاعدا واشتباكات بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، مع تحذيرات من تداعيات الحرب.

المصدر: RT