"بالكاتيوشا والأسلحة الصاروخية والمناسبة".."حزب الله" اللبناني ينفذ 6 عمليات ضد إسرائيل

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء، تنفيذ 6 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

‏وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

‌- عند الساعة 15:25 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء (بتوقيت لبنان): "‎استهدف ‌‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏دبابة ‏ميركافا على تلة الطيحات بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى إصابتها وتدميرها". ‏

- عند الساعة 14:30 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏تجمعا لجنود العدو الصهيوني على تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

- عند الساعة 14:15 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية دبابة ‏ميركافا في مستعمرة نطوعا أثناء قصفها واعتدائها على القرى والمدنيين بصاروخ موجه، ‏وأصابوها إصابة مباشرة، وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح".‏

- عند الساعة 14:20 من بعد ظهر اليوم ‌‏الثلاثاء: "ردا على ‌‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخاصة الاعتداء على ‌‏مدينة بنت جبيل، ‌‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة".‏

‎- عند الساعة 14:15 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية دبابة ‏ميركافا في مستعمرة نطوعا أثناء قصفها واعتدائها على القرى والمدنيين بصاروخ موجه ‏وأصابوها إصابة مباشرة، وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح".‏

- عند الساعة 12:05 من ظهر اليوم الثلاثاء: ‌"‎استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية قوة ‌‏عسكرية مؤللة للعدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بضربة صاروخية ما أدى الى إصابتها ‏إصابة مباشرة وتدمير تجهيزاتها واندلاع النيران فيها، والتي لا زالت مشتعلة حتى لحظة صدور ‏هذا البيان".‏

‌‎- عند الساعة 01:00 من فجر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية قوة ‏عسكرية للعدو الإسرائيلي تتحرك في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة ‏مباشرة".‏

وليل يوم الاثنين، وبعد نصف ساعة من قصفه مستوطنة قرب نهاريا بصواريخ كاتيوشا، أكد "حزب الله" استهدافه لتحرك آليات للجيش الإسرائيلي في موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة‏.

وتأتي هذه الاستهدافات في إطار الاشتباكات التي تدور بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، حيث شدد "الحزب" على أن "جبهة لبنان مهمتها مساندة غزة، وتوقفها رهن بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة".

المصدر: RT





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