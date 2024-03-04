بعد نصف ساعة من قصفه مستوطنة قرب نهاريا بالكاتيوشا.. "حزب الله" يستهدف آليات عسكرية إسرائيلية

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء يوم الاثنين، استهدافه لتحرك لآليات الجيش الإسرائيلي في موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

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وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصد ‏دقيق، ‌‎استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:20 من مساء‎ ‎يوم الاثنين (بتوقيت لبنان)، تحركا لآليات العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة".

وجاء ذلك بعد نحو نصف ساعة ‏من استهداف "حزب الله" مستوطنة "غشر ‏هازيف" الإسرائيلية القريبة من نهاريا بدفعات من صواريخ الكاتيوشا.

ولا تزال الاشتباكات تسيطر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث ينفذ "حزب الله" اللبناني عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، فيما تقصف القوات الإسرائيلية مناطق لبنانية عدة، منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط تحذيرات من تداعيات الحرب.

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المصدر: RT