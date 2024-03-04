آثار الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي الأخير لجنوب لبنان (فيديو)

أظهر فيديو مشاهد لآثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا في بلدة شيحين جنوب لبنان اليوم الاثنين.

وأظهر مقطع فيديو آخر مشاهد لأعمال رفع الركام وفتح الطرقات من قبل عناصر الدفاع المدني بعد القصف الإسرائيلي والغارات الجوية التي استهدفت بلدة كفركلا جنوب لبنان اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق من اليوم، شن الجيش الإسرائيلي قصفا جويا ومدفعيا على عدة قرى وبلدات في جنوب لبنان.

هذا ويزداد التوتر والاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط تحذيرات من تداعيات الحرب.

المصدر: RT