"حزب الله" يعلن تصديه لقوات إسرائيلية حاولت التسلل للأراضي اللبنانية

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين استهدافه قوات إسرائيلية بالصواريخ "أثناء محاولتها التسلل إلى الأراضي اللبنانية"، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وصدرت عن "حزب الله" اليوم، بيانات عدة أكد فيها استهدافه لقوة إسرائيلية حاولت التسلل في منطقة وادي قطمون، وقوة أخرى من لواء "غولاني" حاولت التسلل من جهة خربة زرعيت ‏مقابل بلدة راميا، كما أعلن الحزب استهدافه لثكنة زرعيت الإسرائيلية ومحيطها بأسلحة المدفعية.

هذا ويزداد التوتر والاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط تحذيرات من تداعيات الحرب.

المصدر: RT