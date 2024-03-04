إسرائيل: قتيل و7 جرحى جراء سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب 7 آخرون جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان على مستوطنة مرجليوت.

وحسب المعلومات فقد دوت صافرات الإنذار في شمال إسرائيل بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه مستوطنة مرجليوت في إصبع الجليل في شمال إسرائيل.

وقالت نجمة داود الحمراء، في حسابها على منصة "إكس": "بعد سقوط صاروخ مضاد للدبابات على عمال أجانب كانوا يعملون في مزرعة بمنطقة الجليل، أبلغت طواقم نجمة داوود الحمراء عن سقوط 8 ضحايا، جميعهم رجال في الثلاثينات من العمر، بينهم: 1 قتيل، 2 في حالة خطيرة، 4 في حالة متوسطة و1 بإصابة طفيفة".

At 11:12 MDA received a report of 2 victims from the Northern Galilee who were brought to an RVP with MDA teams. MDA EMTs and paramedics are treating 2 victims (Thai workers): a 30 year old male, in serious condition with a facial injury, and a 29 year old male in mild condition. pic.twitter.com/spbUyTMuPU — Magen David Adom (@Mdais) March 4, 2024

وقال موقع Ynet إن القتيل هو عامل أجنبي لم تحدد هويته، وذكر أنه تم نقل الجرحى بمروحيات نجمة داود الحمراء ومروحيات تابعة لسلاح الجو إلى المستشفيات.

وأفاد مراسل RT بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا بقذائف الفسفور والدخاني استهدف الجهة الشرقية من بلدتي حولا ومركبا المشرفتين على وادي هونين ومستعمرة مرجليوت، وذلك ردا على إطلاق صاروخ باتجاه المستوطنةـ وانباء عن وقوع إصابات.

هذا ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مشاهد من عملية إستهداف عدد من المواقع الإسرائيلية عند الحدود مع جنوب لبنان.

المصدر: Ynet + RT