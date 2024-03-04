بالفيديو.. صواريخ "حزب الله" تضرب مواقع عسكرية للجيش الإسرائيلي

عرض "حزب الله" اللبناني، مشاهد من عمليات سابقة له، استهدف فيها مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي بحذاء جنوب لبنان.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مواقع تابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

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هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني ليل الأحد الاثنين،، استهدافه قوات إسرائيلية "أثناء محاولتها التسلل إلى الأراضي اللبنانية"، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

‏ولا تزال الاشتباكات تسيطر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث ينفذ "حزب الله" اللبناني عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، فيما تقصف القوات الإسرائيلية مناطق لبنانية عدة، منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط تحذيرات من تداعيات الحرب.

المصدر: RT