مدعي عام إسرائيل السابق: لا علاقة بين تورط نتنياهو في الثورة القانونية و7 أكتوبر

قال المدعي العام الإسرائيلي السابق، وأحد أبرز الوجوه القانونية بإسرائيل، أفيحاي ماندلبليت، إنه لا علاقة بين تورط بنيامين نتنياهو في "الثورة القانونية" وهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر.

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وانتقد ماندلبليت، خلال كلمة له في فعالية للجنة الاتحاد اليهودي في نيويورك "UJA-NY"، من يدعون أن رئيس الحكومة الإسرائيلية تجاهل تحذيرات المخابرات أو أن هناك صلة بين "الثورة القانونية" والهجوم المفاجئ الذي قامت به حماس في 7 أكتوبر.

وقال ماندلبليت: "ببساطة ليس صحيحا القول إن حماس هاجمت إسرائيل لأن نتنياهو كان مشغولا بالثورة القانونية. لا توجد صلة، لكن لو مرت الثورة القانونية، لكان من الصعب حماية جنودنا لأن هذا النظام ليس له شرعية في العالم".

وكانت حكومة نتنياهو اقترحت في يناير 2023 تعديلات على النظام القضائي، شملت الحد من سلطة المحكمة العليا والمستشارين القانونيين للحكومة، ومنح الائتلاف الحاكم أغلبية في اللجنة التي تعين القضاة، ما أثار احتجاجات متواصلة في إسرائيل انضم إليها جنود في الاحتياط بالجيش الإسرائيلي.

من جهة أخرى، أمر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونان بار، ببدء تحقيقات عملياتية مع الوحدات المرتبطة بأحداث 7 أكتوبر، وبذلك ينضم إلى الجيش الإسرائيلي، الذي قد بدأ بالفعل بالتحقيق.

وقال مسؤولو الشاباك لموقع "واينت" إنه بفعل أن التحقيقات تجري أثناء القتال، فمن المقدر أن تستمر عدة أسابيع وربما حتى أشهر.





المصدر: واينت