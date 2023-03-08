إسرائيل تستعد للاحتجاج في "اليوم الوطني لمقاومة الدكتاتورية" الخميس

أعلن منظمو الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية في إسرائيل أن يوم الخميس هو "يوم التشويشات الوطني لمقاومة الدكتاتورية" في مسعى لرفع الوعي بخطورة التعديلات المقترحة على الديمقراطية.

وأعلن منظمو الاحتجاجات عن يوم غد الخميس "اليوم الوطني لمقاومة الدكتاتورية" في مسعى لرفع الوعي بخطورة التعديلات المقترحة والهادفة بنظر المحتجين إلى تضييق صلاحيات القضاة وحجب صلاحية مراقبة القوانين وإلغائها عن المحكمة العليا ما سيؤول في نهاية المطاف إلى إفراغ نظام الحكم من أسسه الديمقراطية وتركيز القوة بيد الائتلاف الحاكم ليقلب وجه الحكم إلى النقيض من الديمقراطية.

وسيترتب على ذلك تعطيل كبير لمرافق إسرائيل، حيث يخطط المحتجون في هذا اليوم لقطع الطرق المؤدية الى مطار بن غوريون، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

هذا وأشار ديوان الرئاسة الإسرائيلية إلى إلغاء مراسم تقديم وثيقة السفراء الجدد يوم غد على إثر التظاهرات المزمعة ضد الثورة القانونية في منطقة منزل الرئيس يتسحاق هرتصوغ ومنزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشارع غزة، حيث كان من المقرر أن يقدم السفراء الجدد لأذربيجان وغواتيمالا وإكوادور وسورينام وملاوي وسريلانكا أوراق اعتمادهم غدا.

وقال منزل الرئيس: "بسبب الإعلان عن المظاهرات والإغلاقات في جميع أنحاء البلاد غدا وخارجها وبدافع الرغبة في احترام السفراء الجدد في إسرائيل، تقرر تأجيل مراسم تقديم أوراق الاعتماد إلى موعد لاحق يتم تحديده في أقرب وقت ممكن"، يحسب موقع "واينت" الإخباري.

ولفت المفوض العام للشرطة يعكوف شبتاي في الإحاطة الإعلامية مساء اليوم الأربعاء إلى أنه يعتزم السماح بالاحتجاجات في إطار "يوم مقاومة الدكتاتورية" المتوقعة غدا لكنه وعد "بالتحرك بقوة ضد أي متظاهر يحاول قطع الطريق إلى المطار"، دون أن يستبعد إمكانية استخدام القنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين.

المصدر: "I24"