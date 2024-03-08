مسيرات ومدفعية وصواريخ.. حزب الله ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة

نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" اللبناني فجر اليوم الجمعة 8 مارس ملخصا للعمليات التي نفذها ضد الجنود والمواقع الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال الإعلام الحربي في بيان: "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

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وفي ما يلي ملخص عمليات "حزب الله" ليوم الخميس 7 مارس 2024:

- القطاع الشرقي:

الساعة 12:20 استهداف مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية.

الساعة 15:30 تنفيذ هجوم جوي ‌‏بمسيرتين إانقضاضيّتين على ثكنة معاليه غولان.

الساعة 16:30 ‌استهداف أماكن تموضع جنود إسرائيليين في مستوطنة المطلة، وإصابته إصابة مباشرة وإصابة أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح. ‌

الساعة 16:50 استهداف ‌‌‏موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة. ‌‏

الساعة 17:00 استهداف ‌‌‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‌‏مباشرة. ‌‏

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- القطاع الغربي:

الساعة 11:00 استهداف مقر مستحدث لقيادة القطاع في ليمان بالقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

الساعة 14:50 ‌‌‎قصف مستوطنة عفدون بصواريخ الكاتيوشا كرد على ‌‏‌‌‏اعتداءات إسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصا على بلدة الضهيرة ‏واستشهاد مواطن.

الساعة 20:30 تنفيذ هجوم جوي بمسيرتين انقضاضيتين على تموضع لجنود إسرائيليين في مرتفع ‏الكرنتينا وأصابت أهدافها بدقة.‌‏

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

هذا ودخلت الحرب في غزة يومها الـ 154 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.

وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر أكثر من 30 ألف قتيل وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

المصدر: RT