"سرايا القدس" تستهدف وتدمر آليات إسرائيلية في حي الزيتون بالعبوات وقذائف الـ"آر بي جي" (فيديو)

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين أنها استهدفت ودمرت آليات إسرائيلية في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وقالت في بيان مقتضب إن عمليات الاستهداف تمت بالعبوات وقذائف الـ"آر بي جي".

ونشرت "سرايا القدس" مقطع فيديو وثق العمليات التي نفذتها.

هذا ودخلت الحرب في غزة يومها الـ 153 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر أكثر من 30 ألف قتيل وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

المصدر: RT