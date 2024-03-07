الكشف عن جنسية اثنين من البحارة القتلى في هجوم الحوثيين على سفينة "ترو كونفيدنس"

أعلنت الحكومة في مانيلا اليوم الخميس، أن فلبينيين اثنين هما بين ثلاثة من أفراد الطاقم الذين قضوا جراء استهداف الحوثيين سفينة الشحن "ترو كونفيدنس" في خليج عدن.

وأكدت وزارة العمالة المهاجرة في مانيلا: "مقتل اثنين من البحارة الفلبينيين في أحدث هجوم من قبل المتمردين الحوثيين على السفن التي تبحر في البحر الأحمر وخليج عدن".

وأشارت إلى أنها تبلغت في وقت سابق بـ"إصابة فلبينيين اثنين من أفراد الطاقم بجروح خطرة في الهجوم على سفينتهما".

ويرجح بأن القتلى الثلاثة هم أول ضحايا يسقطون جراء سلسلة الهجمات البحرية التي ينفذها الحوثيون منذ نوفمبر على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.

وأصاب صاروخ أطلق من اليمن ناقلة بضائع في خليج عدن أمس الأربعاء، ما أدى الى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل من أفراد طاقمها، وفق ما أكدت الولايات المتحدة التي توعدت بـ"محاسبة المتمردين" على هذا الهجوم، وكان مسؤول أمريكي أفاد بداية عن مقتل شخصين، وذلك نقلا عن أفراد الطاقم.

وكان مسؤول أمريكي أفاد ليل الأربعاء أن الصاروخ ألحق "أضرارا كبيرة" في السفينة "ترو كونفيدنس" المملوكة من ليبيريا والتي ترفع علم باربادوس.

من جهتها، قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في بيان إن السفينة المستهدفة أمريكية و"قد جاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة الرسائل التحذيرية".

وأكد الحوثيون مجددا أن هجماتهم "لن تتوقف إلا عند توقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وتسببت هجمات الحوثيين بتعليق العديد من شركات الشحن الكبرى مرور سفنها عبر البحر الأحمر الذي يمر عبره عادة حوالي 12 بالمئة من التجارة العالمية.

المصدر: أ ف ب