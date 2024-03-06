الجيش الأمريكي يكشف عن حصيلة جديدة لقتلى هجوم الحوثيين وينشر صورة للسفينة المتضررة

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية فجر اليوم الخميس، عن حصيلة جديدة لقتلى الهجوم الحوثي على سفينة قرب باب المندب، مرفقة صورا للسفينة "ترو كونفيدنس" التي أصيبت في الهجوم.

وقالت في بيان: "في حوالي الساعة 11:30 صباحا (بتوقيت صنعاء) في 6 مارس، تم إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والمدعومين من إيران باتجاه سفينة ترو كونفيدنس True Confidence، وهي ناقلة بضائع سائبة مملوكة لليبيريا ترفع علم بربادوس أثناء عبور خليج عدن. أصاب الصاروخ السفينة، وأبلغ الطاقم المتعدد الجنسيات عن مقتل ثلاثة أشخاص، وأربعة إصابات على الأقل، ثلاثة منهم في حالة حرجة، ولحقت أضرار جسيمة بالسفينة".

وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية في بيانها: "ترك الطاقم السفينة واستجابت السفن الحربية للتحالف وتقوم بتقييم الوضع"، موضحة أن "هذا هو الصاروخ الباليستي الخامس الذي يطلقه الحوثيون في اليومين الماضيين. أصاب اثنان من هذه الصواريخ سفينتي الشحن – إم إس سي سكاي 2 وترو كونفيدنس - وأسقطت المدمرة الأمريكية يو إس إس كارني صاروخا واحدا".

وتابع البيان: "لقد أدت هذه الهجمات المتهورة التي شنها الحوثيون إلى تعطيل التجارة العالمية وأودت بحياة البحارة الدوليين".

هذا ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة اليوم الأربعاء، تأكيدها فقدان 3 من بحارة سفينة الشحن في باب المندب جنوب غرب عدن، وإصابة 4 آخرين بحروق بالغة إثر استهدافها بصاروخ.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الجيش البريطاني قوله إن "طاقم السفينة التجارية التي تعرضت لهجوم في خليج عدن غادرها عبر قوارب النجاة".

وفي وقت لاحق، أعلنت السفارة البريطانية لدى اليمن مقتل بحارين اثنين على الأقل، إثر استهداف السفينة "ترو كونفيدنس" في خليج عدن.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) يوم الأربعاء أن القوات البحرية التابعة لها نفذت عملية استهداف لسفينة "ترو كونفيدنس TRUE CONFIDENCE" الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة وأدت إلى نشوب الحريق فيها.

المصدر: RT