انقطاع الاتصال مع 23 من طاقم سفينة شحن مستهدفة في باب المندب وإصابة 4 بحروق

نقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة اليوم الأربعاء، تأكيدها فقدان 3 من بحارة سفينة الشحن في باب المندب جنوب غرب عدن، وإصابة 4 آخرين بحروق بالغة إثر استهدافها بصاروخ.

وقالت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة: "فقدان 3 من بحارة سفينة الشحن المستهدفة في باب المندب وإصابة 4 آخرين بحروق بالغة".

وأشار مصدر ملاحي للوكالة اليوم الأربعاء، بأن "ثلاثة من أفراد طاقم ناقلة البضائع السائبة التي ترفع علم بربادوس ترو كونفيدنس في عداد المفقودين، فيما أصيب أربعة آخرون بحروق خطيرة بعد أن تعرضت السفينة لأضرار قبالة سواحل اليمن".

وقال مالك السفينة المستهدفة جنوب غربي عدن: " أصيبت السفينة بصاروخ على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غرب عدن، وفقدنا الاتصال بـ 20 من أفراد طاقم السفينة و3 حراس مسلحين"، مؤكدا أن السفينة تنجرف مع استمرار حريق على متنها.

وقالت الهيئة البريطانية في بلاغٍ نشرته على موقعها الإلكتروني: "تلقينا تقريرا في الساعة 11:50 بالتوقيت العالمي عن حادث على بعد 54 ميلا بحريا جنوب غربي عدن. وبحسب ما أوردته الهيئة، أصيبت سفينة تجارية كانت في المنطقة المجاورة وتعرضت لأضرار.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الجيش البريطاني قوله إن "طاقم السفينة التجارية التي تعرضت لهجوم في خليج عدن غادرها عبر قوارب النجاة".

وفي سياق متصل، أعلنت شركة "أمبري" للأمن البحري يوم الاثنين الماضي، اندلاع حريق على متن سفينة إسرائيلية تم استهدافها جنوب شرقي عدن، بعد تعرضها لتفجيرين أحدهما عن بعد.

كما تعرضت سفينة الشحن "روبيمار"، التي تحمل أسمدة قابلة للاحتراق وتديرها شركة لبنانية مسجلة في بريطانيا لأضرار في هجوم بالصواريخ الشهر الماضي أدى إلى غرقها، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم.

وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات الجماعة.

وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.

وتشن الولايات المتحدة ضربات شبه يومية للقضاء على أهداف الحوثيين، فيما تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، تضامنا مع قطاع غزة.

المصدر: RT