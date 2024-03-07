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أوروبا تحث إسرائيل على تحسين وصول المساعدات إلى غزة

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أوروبا تحث إسرائيل على تحسين وصول المساعدات إلى غزة
Gettyimages.ru
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عقدت السويد وعدد من دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعا مع مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، تم خلاله التشديد على "الحاجة الملحة لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وكتب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في منشور عبر منصة "إكس": "يجب حماية حياة وصحة الأطفال في غزة..  بادرت السويد إلى عقد اجتماع مع وزارة الخارجية الإسرائيلية والعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين للتعبير عن الحاجة الملحة لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وانهار تسليم المساعدات في القطاع، مع دخول جزء صغير فقط من المواد الغذائية اللازمة ووصول القليل منها إلى المناطق الشمالية حيث يقول مسؤولو وزارة الصحة إن الأطفال بدأوا يموتون جوعا، في وقت حذرت الأمم المتحدة من أن المجاعة "تكاد تكون حتمية".

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أن ما لا يقل عن 15 طفلا توفوا بسبب الجوع والجفاف في مستشفى واحد.

وقال المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء إن إسرائيل تقوم بتجويع الفلسطينيين عمدا، مشددا على أنه "يجب محاسبتها على جرائم الحرب والإبادة الجماعية".

المصدر: RT

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