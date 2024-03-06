أطفال غزة يدفعون الثمن الأكبر للحرب (فيديوهات)
يدفع الأطفال الفلسطينيون الثمن الأكبر للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة حيث يحرمون من الطعام والماء، ليصبح الموت جوعا مصير من لم يقتله القصف منهم.
وبشكل يومي يصدر الجيش الإسرائيلي بيانات ومقاطع مصورة تظهر القصف العنيف على المنازل يقول فيها إنه يقضي على "إرهابيين" في حين أن معظم القتلى أطفال.
وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي إلى 30631، بالإضافة إلى 72043 إصابة، معظمهم من النساء والأطفال.
وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، إن عدد الأطفال الذين توفوا بسبب الجفاف وسوء التغذية، في شمال غزة، ارتفع إلى 15 طفلا.
وقد انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر المعاناة التي يعيشها أطفال القطاع إن كان جوعا أو قتلا أو جرحا. ونستعرض فيما يلي بعضها رغم قساوتها.
رضيعة تبكي من الجوع يااااامسلمين— zahira_Sahranالخاص ممنوع 🚫 (@BouchraSahrane) March 1, 2024
رضيعة تبكي من الجوع ياااااعرب ادى بقى فيك ذرة نخوة
رضيعة تبكي من الجوع يا ااااامة محمد
رضيعة تبكي من الجوع ياااامة مليارين مسلم
أطفال غزة بتموت من الجوع ياااااعالم #مجزرة_دوار_النابلسي#فريق_مجاهدونpic.twitter.com/t1vZpBg5Kd
هذا وتتوالى تحذيرات مسؤولين، بمنظمات دولية للطفولة والإغاثة، من تدهور أوضاع الأطفال في غزة، على كافة المستويات، إذ قالت أديل خضر، المديرة الإقليمية لليونيسف، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يجب تمكين وكالات الإغاثة الإنسانية مثل اليونيسف من عكس الأزمة الإنسانية، ومنع المجاعة، وإنقاذ حياة الأطفال".
يتساقط أطفال غزة من الجوع قتلى!— هدى نعيم Huda Naim (@HuDa_NaIm92) February 29, 2024
ويبقى العالم أصم أبكم!
ياويلكم يوم الحساب! pic.twitter.com/SE7BOW0SR1
هذا حال أطفال غزة صباح مساء منذ 5 أشهر— قتيبة ياسين (@k7ybnd99) March 4, 2024
عشرات الآلاف منهم تم قتلهم وجرحهم وهذا العالم يتصرف وكأن لا شيء يحدث#GazaGenocide#GazaHolocaustpic.twitter.com/QBYi24obSo
المجاعة تنهش لحومنا وأجسادنا فمن يوقف هذه المجاعة في غزة— حميد رزق (@hamedrizq01) February 28, 2024
هكذا يتساءل أطفال القطاع وما من مجيب.#تجويع_غزة_جريمة_أمريكيةpic.twitter.com/nWePi7bVTL
هذا الملاك الصغير ينادي على الطائرة لعلها تلقي عليهم الطحين ! تجويع أطفال #غزة جريمة اتفق عليها الجميع، والقسمة ثنائية بين نافذ وعاجز، أو بين أصيل وعميل. #مجزرة_الطحينpic.twitter.com/LXATEDOjhV— د. محمد الصغير (@drassagheer) March 2, 2024
وحذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يواجهون خطر المجاعة في ظل الحصار الذي فرضته إسرائيل على القطاع، في حين اتهمت منظمات حقوقية إسرائيل باستخدام السلاح كأداة للتجويع.
كما قال المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء إن إسرائيل تقوم بتجويع الفلسطينيين عمدا، مشددا على أنه "يجب محاسبتها على جرائم الحرب والإبادة الجماعية".
والأسبوع الماضي استهدفت القوات الإسرائيلية مجموعة من المواطنين الفلسطينيين أثناء انتظارهم وصول شاحنات تحمل المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد شمال غرب قطاع غزة، عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة ما يزيد عن 1000 آخرين.
وقد ادعى الجيش الإسرائيلي أن الحشود الفلسطينية هاجمت شاحنات المساعدات، مما أدى إلى مقتل العشرات بسبب الازدحام الشديد والدهس.
وكشف تقرير للأمم المتحدة وروايات شهود عيان وأطباء ومسؤولون أن عددا كبيرا من جرحى "مجزرة شارع الرشيد" كانت إصاباتهم ناتجة عن أعيرة نارية أطلقتها القوات الإسرائيلية نحوهم.