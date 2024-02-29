الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات من مكان "مجزرة المساعدات"

نشر الجيش الإسرائيلي لقطات جوية توثق حشودا من الناس تتجمع حول شاحنات المساعدات في شمال غزة بانتظار استلام المساعدات الإنسانية.

وتم نشر هذا الفيديو بعد صدور أنباء عن مقتل وجرح المئات من الفلسطينيين، اليوم الخميس، أثناء انتظارهم استلام المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد في قطاع غزة.

وتعليقا على الفيديو ذكر الجيش الإسرائيلي أن الحشود الفلسطينية هاجمت شاحنات المساعدات، مما أدى إلى مقتل العشرات بسبب الازدحام الشديد والدهس.

من جانبها ذكرت مصادر محلية أن دبابات الجيش الإسرائيلي فتحت نيران رشاشاتها باتجاه آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة، وتحديدا من مدينة غزة وجباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، عند الطريق الساحلي "هارون الرشيد" في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن "قوات الجيش الإسرائيلي استهدفت آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات غرب جنوبي غزة، بالقذائف المدفعية وإطلاق النار المباشر".

وأشارت المصادر إلى أن نحو 150 شخصا لقوا حتفهم فيما أصيب 600 آخرون في حصيلة غير نهائية، وقد تم نقل الجرحى إلى مستشفيات الشفاء والمعمداني وكمال عدوان في محافظتي غزة والشمال.

المصدر: AP + RT