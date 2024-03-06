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لحظة بلحظة.. آخر تطورات الحرب في قطاع غزة /06.03.2024/

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. آخر تطورات الحرب في قطاع غزة /06.03.2024/
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تتواصل الحرب في غزة ليومها الـ152 مخلّفة أكثر من 30 ألف قتيل، في الوقت الذي تشهد فيه الحدود الإسرائيلية اللبنانية احتداما في المواجهات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

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لحظة بلحظة.. آخر تطورات الحرب في قطاع غزة /05.03.2024/
لحظة بلحظة.. آخر تطورات الحرب في قطاع غزة /05.03.2024/

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