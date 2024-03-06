لحظة بلحظة.. آخر تطورات الحرب في قطاع غزة /06.03.2024/

تتواصل الحرب في غزة ليومها الـ152 مخلّفة أكثر من 30 ألف قتيل، في الوقت الذي تشهد فيه الحدود الإسرائيلية اللبنانية احتداما في المواجهات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

إقرأ المزيد