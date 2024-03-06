"حزب الله" يعلن مقتل أحد عناصره (صورة)

أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل أحد عناصره بنيران إسرائيلية اليوم الأربعاء في جنوب لبنان.

وجاء في بيان "حزب الله": "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي حسن حسين "علي الأكبر" مواليد عام 1999 من بلدة حولا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، فيما حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، من أنه إذا دخلت إسرائيل في حرب ضد "حزب الله"، فيجب أن تستعد البلاد لانقطاع الكهرباء لفترة طويلة وامتلاء المستشفيات بالمرضى.

المصدر: RT