"حزب الله" ينعي اثنين من عناصره قتلا في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في كفر رمان بقضاء النبطية

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء الخميس مقتل اثنين من عناصره في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في كفر رمان بقضاء النبطية.

ونعى "حزب الله" اللبناني، في بيان أحد مقاتليه ويدعى هشام حسين عبدالله "أبو زينب"، مواليد عام 1987 من بلدة الخيام في جنوب لبنان.

كما نعى "حزب الله" اللبناني في بيان آخر، أحد مقاتليه ويدعى حسن محمود صالح من بلدة عدشيت في جنوب لبنان.

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، استهدافه للتجهيزات التجسسية وموقعين لتجمع جنود الجيش الإسرائيلي بالمنارة والمطلة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وشهدت منطقة كفر رمان المكتظة بالسكان في قضاء النبطية جنوب لبنان، مساء اليوم غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي.

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وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، فيما حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، من أنه إذا دخلت إسرائيل في حرب ضد "حزب الله"، فيجب أن تستعد البلاد لانقطاع الكهرباء لفترة طويلة وامتلاء المستشفيات بالمرضى.

المصدر: RT