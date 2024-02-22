غارة جوية إسرائيلية على منطقة كفر رمان المكتظة بالسكان في قضاء النبطية بلبنان (فيديو)

وثقت مقاطع فيديو مساء اليوم غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة كفر رمان المكتظة بالسكان في قضاء النبطية جنوب لبنان، وأنباء عن وقوع إصابات.

وتظهر الفيديوهات الغارات الإسرائيلية والآثار التي خلفتها وتصاعد أعمدة الدخان بالموقع.

وذكر مراسل RT أن الغارة الجوية الإسرائيلية استهدفت منطقة كفر رمان في قضاء النبطية والتي تبعد أكثر من 25 كلم عن الحدود اللبنانية الجنوبية وهي منطقة مكتظة سكانيا.

كما أوضح أن الغارة نفذت بمسيّرة إسرائيلية استهدفت شقة في الطبقة الأخيرة من مبنى سكني عند مدخل بلدة كفر رمان في قضاء النبطية، مشيرا إلى وقوع إصابات.

هذا وأفاد مراسلنا في وقت سابق، بأنه تم إطلاق صاروخين موجهين من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل مما أدى إلى إصابة أحد المنازل في مستوطنة كفر يوفال، فيما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي تلة الحمامص.

غارة على محيط بلدة كفررمان pic.twitter.com/LMwuPUjywm — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) February 22, 2024

وحذرت وزارة الصحة الإسرائيلية في وقت سابق، من أنه إذا دخلت إسرائيل في حرب ضد "حزب الله"، فيجب أن تستعد البلاد لانقطاع الكهرباء لفترة طويلة وامتلاء المستشفيات بالمرضى.

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ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ139 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.

المصدر: RT