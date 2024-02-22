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لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة /22.02.2024/ وأبرز تداعياتها إقليميا وعالميا

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة /22.02.2024/ وأبرز تداعياتها إقليميا وعالميا
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يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ139 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.

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لحظة بلحظة.. آخر تطورات الحرب في غزة وتداعياتها إقليميا وعالميا /21.02.2024/

يتبع..

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