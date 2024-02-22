لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة /22.02.2024/ وأبرز تداعياتها إقليميا وعالميا

يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ139 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.

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يتبع..