اضطراب في البرلمان البريطاني بعد نقاش حول وقف إطلاق النار في غزة

ترددت أصداء الجدل الفوضوي حول وقف إطلاق النار في غزة داخل البرلمان البريطاني، حيث تم توجيه دعوات للاستقالة إلى رئيس مجلس العموم ليندسي هويل .

وقال المشرعون إنهم يخشون على سلامتهم وسط ضغوط من جميع الأطراف المعنية بالقضية.

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وعقدت الأربعاء أكثر من ست ساعات من المناقشات الساخنة في بعض الأحيان.

ورفض كل من حزب المحافظين الحاكم والحزب الوطني الأسكتلندي المشاركة في التصويت على هذه القضية.

وقد ترك ذلك لحزب العمال المعارض الرئيسي انتصارا أجوف إلى حد بعيد بتمرير نسخته من اقتراح غير ملزم يدعو إلى وقف إطلاق نار "إنساني فوري" في غزة دون معارضة.

وأدى الغضب من الطريقة التي تطورت بها المناقشة إلى قيام أكثر من 50 مشرعا بتقديم خطابات حجب الثقة عن رئيس مجلس العموم ليندسي هويل اليوم الخميس.

المصدر: أ ب