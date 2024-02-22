دعوات لحجب الثقة عن رئيس مجلس العموم البريطاني بسبب غزة

أفادت قناة آي تي في، بأن أكثر من 30 نائبا دعوا إلى حجب الثقة عن رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل، بسبب الفوضى التي رافقت عملية التصويت على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب القناة، استخدم الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP) القاعدة التي بموجبها يتم تحديد جدول الأعمال في بعض الأيام من قبل أحزاب المعارضة غير الحكومية.

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وقرر الحزب الوطني الاسكتلندي، مناقشة في مجلس العموم، موضوع الصراع بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة ، بالإضافة إلى تقديم قرار حول وقف إطلاق النار في القطاع.

وكان من المتوقع أن يقوم النواب بالنظر في الصيغ المقدمة من جانب الحكومة والحزب الاسكتلندي، لكن هويل أعلن أنه سيتم في البداية إجراء التصويت على التعديلات التي اقترحها حزب العمال على قرار الحزب الوطني الاسكتلندي. ونتيجة لذلك، تم اعتماد هذا الخيار بالذات في مجلس النواب. لكن ذلك أثار احتجاج نواب الحزب الوطني الاسكتلندي وبعض المحافظين الذين انسحبوا من الاجتماع. واتهم الحزب الاسكتلندي، هويل وزعيم حزب العمال كير ستارمر بالتآمر.

كذلك تم اتهام هويل بانتهاك إجراء "يوم المعارضة" التقليدي من خلال طرح للتصويت تعديلات قدمها حزب معارض على مشروع قرار من جانب حزب معارض آخر.

ووفقا للقناة، طالب ما لا يقل عن 33 عضوا في البرلمان من حزب المحافظين والحزب الوطني الاسكتلندي، بالتصويت على حجب الثقة عن رئيس البرلمان.

المصدر: نوفوستي