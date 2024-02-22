هيئة الأركان الفرنسية: دمرنا ليلا مسيرتين معاديتين في البحر الأحمر

أعلنت هيئة الأركان الفرنسية أن البحرية الفرنسية في البحر الأحمر دمرت ليلة الخميس مسيرتين انطلقتا من اليمن.

وكانت وزارة الجيوش الفرنسية قد أعلنت أن فرقاطتين للجيش الفرنسي دمرتا مسيرتين في البحر الأحمر ليلة الثلاثاء مصدرهما اليمن.

وقالت هيئة الأركان إن فرقاطة فرنسية متعددة المهام رصدت الخميس نفس النوع من التهديد وضربت طائرتين مسيرتين ودمرتهما".

ومنذ 19 نوفمبر، ينفذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، وذلك دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة حماس وإسرائيل منذ 7 أكتوبر.

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في محاولة لردعهم، شنت القوات الأمريكية والبريطانية حملة ضد مواقع الحوثيين، بدأت في 12 يناير. وينفذ الجيش الأميركي ضربات يقول إنها تستهدف مواقع فيها صواريخ ومسيرات معدة للإطلاق كان آخرها الأحد.

وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافا مشروعة".

ونشرت فرنسا في المنطقة الفرقاطة المتعددة المهام ألزاس في 20 يناير الماضي لتنضم الى لانغدوك التي وصلت في 8 ديسمبر 2023.

وفي مواجهة هجمات الحوثيين، أنشأت الولايات المتحدة قوة حماية بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر في ديسمبر حملت اسم Prosperity Guardian "حارس الازدهار" فيما أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين الإطلاق الرسمي لمهمة مماثلة مقررة لسنة قابلة للتجديد.

ستكون هذه المهمة مخولة بإطلاق النار للدفاع عن السفن التجارية أو الدفاع عن نفسها، لكنها لن تكون قادرة على ضرب أهداف برية ضد مواقع المتمردين الحوثيين في اليمن، بحسب دبلوماسيين.

وأعلنت دول عدة عن المشاركة فيها لا سيما بلجيكا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، فيما رفضت إسبانيا المشاركة.

المصدر: AFP