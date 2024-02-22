وسائل إعلام إسرائيلية: 6 إصابات خطرة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، بوقوع 6 إصابات خطرة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس.

وقالت صجيفة "هآرتس" الإسرائيلية إنه جرى إطلاق النار على شابين في مدخل معالي أدوميم بعد تنفيذهما عملية إطلاق النار.

ولفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن منفذ العملية بسيارة وصل إلى حاجز الزعيم، وأطلق النار على سيارات المستوطنين في الازدحام المروري، وأصاب 6 مستوطنين بجراح من يبنهم 3 بحالة خطرة.

يتبع..