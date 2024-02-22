بن غفير ردا على عملية معاليه أدوميم: "حقنا في الحياة أهم من حرية تنقل الفلسطينيين"

علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الخميس، على عملية إطلاق النار قرب مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس، معتبرا أن "حق الإسرائيليين بالحياة أهم من حرية تنقل الفلسطينيين".

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وقال في تصريحات صحافية في موقع إطلاق النار إن "علينا وضع المزيد من الحواجز وإغلاق المحاور على طرقات السلطة الفلسطينية".

وتعهد بن غفير بالاستمرار في تزويد الإسرائيليين بالسلاح، وقال "مستمرون في منح الإسرائيليين الأسلحة لحماية أنفسهم".

وأضاف أن "حق الإسرائيليين في الحياة أهم من حرية التنقل" في إشارة إلى تأييده تشديد القيود على تنقل الفلسطينيين في المنطقة، وتابع "يجب تقييد حرية التنقل ووضع الحواجز، سأناضل من أجل إقامة حواجز حول القرى من شأنها أن تحد من حرية حركة سكان مناطق السلطة الفلسطينية".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين 3 منهم بحالة خطرة، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس.

وأعلن جهاز "الشاباك" أن منفذي عملية القدس الثلاثة من سكان منطقة بيت لحم، هم الشقيقان محمد زواهرة وكاظم زواهرة (26 و31 عاما)، وفلسطيني ثالث لم تكشف هويته.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية في بيان أن "قوات الأمن المتواجدة في مكان إطلاق النار قامت بتحييد منفذين، مضيفة أنه من خلال عمليات البحث تم العثور على منفذ ثالث، وتم تحييده أيضا".

وقد دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى أن يكون الرد على عملية إطلاق النار قرب القدس الخميس، أمنيا واستيطانيا، مطالبا الحكومة بالموافقة على مخططات سكنية في المنطقة.

المصدر: RT