سموتريتش يحدد طريقة الرد على هجوم معاليه أدوميم

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى أن يكون الرد على عملية إطلاق النار قرب القدس الخميس، أمنيا واستيطانيا، مطالبا الحكومة بالموافقة على مخططات سكنية في المنطقة.

وقال الوزير اليميني المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، إن "الرد على الهجوم الخطير في معاليه أدوميم يجب أن يكون أمنيا حازما واستيطانيا أيضا".

وطالب سموتريتش رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "بالموافقة فورا على خطط بناء آلاف الوحدات السكنية بمعاليه أدوميم وفي المنطقة بأكملها".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين 3 منهم بحالة خطرة، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس.

وأعلن جهاز "الشاباك" أن منفذي عملية القدس الثلاثة من سكان منطقة بيت لحم، هم الشقيقان محمد زواهرة وكاظم زواهرة (26 و31 عاما)، وفلسطيني ثالث لم تكشف هويته.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية في بيان أن "قوات الأمن المتواجدة في مكان إطلاق النار قامت بتحييد منفذين، مضيفة أنه من خلال عمليات البحث تم العثور على منفذ ثالث، وتم تحييده أيضا".

المصدر: RT