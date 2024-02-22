لحظة بلحظة.. آخر تطورات الحرب في غزة وتداعياتها إقليميا وعالميا /21.02.2024/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x0pa
يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ138 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.
- وزير الخارجية البرازيلي يتهم نظيره الإسرائيلي بـ"الكذب"
- قيادي حوثي يعلق على الفيتو الأمريكي بشأن وقف النار في غزة
- البرلمان العربي يعلق على الفيتو الأمريكي حول وقف إطلاق النار في غزة
- البنتاغون يعبر عن ارتياحه إزاء استراتيجيته ضد الحوثيين
- "حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه لتجمع جنود إسرائيليين جنوبي لبنان (فيديو)