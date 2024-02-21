طهران: تفجير أنابيب الغاز الإيرانية مؤامرة إسرائيلية وتعاملنا معها بسرعة

قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إن تفجير أنابيب الغاز في محافظة جهار محال وبختياري الأسبوع الماضي كان مؤامرة إسرائيلية تم إحباطها.

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وأضف أوجي: "الحمد لله كنا على أتم الاستعداد وتم تحييد هذا العمل الشرير للعدو دون أي حادث في المدن والقرى، وتم إصلاح خطوط إمدادات الغاز بشكل سريع".

وتابع: "بعد ساعتين من الانفجار بدأ زملاؤنا العمل وتم تشغيل الخطوط. وكان هذا العمل مؤامرة من إسرائيل الغاصبة، ولم تنجح، قاموا بإتلاف عدة فروع للأنابيب، وتم إحباط هذه المؤامرة".

وفي وقت سابق، كشف مسؤولون غربيون أن إسرائيل شنت هجمات سرية على خطي أنابيب غاز رئيسيين في إيران، ما أسفر عن تعطل إمداد عدة محافظات بالحرارة وغاز الطهي، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وكان وزير النفط الإيراني قد أعلن الأربعاء الماضي، عن وقوع عمل تخريبي استهدف خطوط الغاز التي تغذي مدن محافظة جهار محال وبختياري، لافتا إلى أنه لن يتم قطع إمدادات الغاز عن المحافظة.

من جانب آخر، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "مجموعة قراصنة كانت مرتبطة سابقا بإسرائيل أعلنت أنها عطلت محطات الوقود في جميع أنحاء إيران نتيجة هجوم سيبراني"، مشيرة إلى أن المجموعة تطلق على نفسها اسم "العصفور المفترس".

وأواخر عام 2021، تسبب هجوم إلكتروني كبير بتعطيل بيع البنزين المدعوم في إيران، و تكدس المواطنين تاليا في صفوف طويلة أمام المحطات في أنحاء البلاد.

المصدر: RT