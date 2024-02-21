إعلام عبري: صاروخ من لبنان أخرج أحد أهم المصانع في إسرائيل عن الخدمة

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء، بإصابة مصنع تعبئة فواكه في بلدة ميتولا شمال إسرائيل، إثر صاروخ موجه أطلقه "حزب الله" من جنوب لبنان، خلف أضرارا فيه.

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وقال كوبي كاتز، الرئيس التنفيذي لشركة التعبئة: "الشعور ليس جيدا، نحن غير قادرين على استعادة المصنع".

وأشار إلى أن "فاكهة ميتولة" من أهم المصانع في إسرائيل، فهو يزود إسرائيل والجيش بالفواكه ويعتبر مصنعا أساسيا".

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء، تنفيذ 10 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي "بالأسلحة الصاروخية والمناسبة"، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

في حين أفاد مراسلنا اليوم، بمقتل طفلة وسيدة وإصابة 6 مدنيين آخرين، إثر غارة إسرائيلية على بلدة مجدل زون جنوبي لبنان.

وتستمر الاشتباكات المتقطعة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية على الحدود اللبناني، منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أكد الحز أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT