نائب نصر الله يشير إلى مكالمة جرت بين بايدن ونتنياهو بخصوص "الحرب بشكل مفاجئ على لبنان"

أشار نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني، إلى مكالة سابقة جرت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن "الحرب بشكل مفاجئ على لبنان".

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وفي كلمة له، قال نعيم قاسم: "قدمنا المساندة لغزة بما يدعم ويربك العدو ويحقق الأهداف الممكنة في ظل هذه المعركة القائمة، وفي آن معا دفعنا عن لبنان ما هو أعظم".

وأضاف قاسم: "لعلكم اطلعتم بعد 4 أيام من 7 أكتوبر بأنه جرت مكالمة طويلة بين بايدن ونتنياهو محورها بأن إسرائيل تريد أن تخوض الحرب بشكل مفاجئ على لبنان وأمريكا تعترض من أجل إسرائيل.. من هنا مبادرتنا إلى مساندة غزة جعلنا في حالة حضور، ولا نتفاجأ بأي عدوان يمكن أن يقوم به العدو".

واستطرد: "وجودنا في المواجهة هو الذي يردع العدو، ودبلوماسية الغرب تريد تعطيل قوتنا في إزعاج إسرائيل وإرباك إسرائيل لتحقيق الأمن الإسرائيلي ولا تعمل لإيقاف الحرب على غزة التي كانت السبب وراء كل هذه المساندة التي حصلت في المحور".

وتابع نائب نصر الله: "إلى الآن، أسقف المواجهة مع جبهة لبنان محدودة، ولكن عندما يتجاوز العدو إلى سقف أعلى سيكون سقفنا أعلى من سقفه، وبالتالي لن نتراجع في الميدان بل سنجعل أي تطور مرتبط بالميدان وبالمواجهة.. على قاعدة أننا في موقع الردع للعدو الإسرائلي والرفض لمخططاته والأمل بالنصر إن شاء الله تعالى".

هذا وحذرت وزارة الصحة الإسرائيلية من أنه إذا دخلت إسرائيل في حرب ضد "حزب الله"، فيجب أن تستعد البلاد لانقطاع الكهرباء لفترة طويلة وامتلاء المستشفيات بالمرضى.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT