"يديعوت أحرنوت" تنشر محتوى "وثيقة كتبها السنوار لرجاله" تكشف عن "تعهد من حزب الله اللبناني"

قال موقع الإسرائيلي أن الجيش حصل على وثائق في مدينة خان يونس بقطاع غزة، تؤكد أن قائد "حماس" في القطاع يحيى السنوار حصل على التزام من "حزب الله" بفتح جبهة في الشمال.

وأفاد بأنه في وثيقة تقييم الوضع كتب السنوار لرجاله: "لقد حصلنا على تعهد بأن المحور سيشارك في مشروع التحرير الكبير نظرا لطبيعة العلاقة التي نعمل عليها".

وفي وثائق أخرى، يكرر التعهد الذي تلقاه بأن العمل في الجنوب سيؤدي إلى عمل مواز من الشمال يتدرب عليه "حزب الله" تحت عنوان "فتح الجليل".

واعتبر الموقع أن "آية الله في طهران وحسن نصر الله في بيروت خيبوا آمال السنوار. لقد تقدم حزب الله بالفعل بـ 15 فوجا من قوات الرضوان على طول الحدود، من رأس الناقورة في الغرب إلى جبل دوف (مزارع شبعا) في الشرق، وكان في حالة تأهب لغزو في إطار زمني فوري. لكنه لم يكن يعرف أيضا التوقيت الدقيق لعملية حماس، وحتى بعد ذلك لم يتم إعطاء الأمر بالسرعة التي كان السنوار يرغب بها. وبعد ذلك، ولعدة ساعات حرجة، وصلت قوات الجيش الإسرائيلي، ومعظمها في الاحتياط، وصمدت".

ولفت إلى أن "حزب الله يكتفي بإطلاق النار على مواقع في جبل دوف، ومحاولة إرهاق الجيش الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه "بطريقة أو بأخرى، حقق (حزب الله) إنجازا تمثل بإخلاء مستوطنات خط التماس وتحويل أكثر من 100 ألف رجل وامرأة إسرائيليين إلى لاجئين في بلدهم".

وبحسب مصدر إسرائيلي، فإن سبب تجنب حرب واسعة النطاق في الشمال مختلف، مبينا أن "رغبة حزب الله الأساسية هي الدخول فورا، لكن إيران كبحته لأنها عرفت أن إسرائيل سترد بقوة كبيرة، ولم يتم بناء قدرات حزب الله العالية والخطيرة في طهران بتكلفة مليار دولار سنويا لتكون بمثابة قوة مضاعفة لحماس، ولكن كرد حاد في حال وقوع هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية".

المصدر: Ynet