"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه لتجمع جنود إسرائيليين جنوبي لبنان (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه (يوم الاثنين) لتجمع جنود في موقع بركة ريشا التابع للجيش الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية تجمع جنود في موقع بركة ريشا التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

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ويوم الثلاثاء، أعلن "حزب الله" اللبناني استهدافه لجنود وثكنة مواقع إسرائيلية عدة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأكد "حزب الله" يوم الاثنين، استهدافه لمواقع إسرائيلية عدة جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT